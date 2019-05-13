Видео дня: в Ленобласти водитель помог лосятам перейти дорогу навстречу матери

В воскресенье днем, 12 мая, тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса — скорее всего, они не успели за своей мамой и остались на другой стороне дороги. Видео с места событий опубликовали участники мероприятия — осторожно, очень милое воссоединение!

Один из детенышей оказался посмелее — его отогнали от машин с помощью жестов. Второй был напуган и не понимал происходящего, поэтому его перенесли через дорогу на руках. Помогавший животным перейти через дорогу мужчина сообщил, что в конечном итоге воссоединение с матерью произошло — лосиха также была напугана происходящим. «Друзья, с лосятами все в порядке, на другой стороне дороги увидели лосиху, к ней и отправили. Лосиха была далеко и сама была напугана, после меня на дороге остановилось 5 машин», — прокомментировал один из участников операции Степан Румянцев.

«Это поступок заслуживающий большого уважения! Как здорово, что на свете есть такие люди, как эти парни!», «Лосята совсем малыши, хорошо, что с их мамой все в порядке!», «Спасибо, что были осторожны! Дороги строят на месте миграции лосей», «Поступили правильно, есть еще доброта на земле», — комментируют петербуржцы.

Напомним, жители города Колпино спасают собаку, пострадавшую от собственного хозяина — вечером 9 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил животное из окна четвертого этажа. Заботу о пострадавшей собаке взяли на себя местные зооволонтеры — они экстренно госпитализировали животное в клинику, где ему оказывают помощь. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.