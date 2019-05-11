Гроб с гранатами на канале Грибоедова стал художественной инсталляцией петербургских стрит-арт артистов

«Собака.ru» узнала, кто и зачем спустил гроб с гранатами в воды канала Грибоедова в Петербурге. Как оказалось, это вовсе не реквизит для съемочного процесса — петербургские художники показали с помощью фруктов и атрибута для проводов в мир иной инсталляцию «Гранаты», затрагивающую тему войны.

Инсталляция «Гранаты» — работа молодого художника под именем _farfor_. «Гранаты» затрагивают тему войны — когда «по ту сторону оружия всегда человеческая кровь».

«По ту сторону оружия — всегда человеческая кровь. На воду канала Грибоедова был спущен гроб, наполненный гранатами, вскрытыми, как рана, живая, открытая рана, которой до сих пор так и является 9-ое мая. Вечная Война — Вечная Весна», — рассказала «Собака.ru» участник акции Мария Селезнева.

По первоначальной версии, сотрудники Санкт-Петербургской школы нового кино приписывали событие своим ученикам — они сообщили, что студенты Школы могли использовать гроб в качестве реквизита к одному из короткометражных фильмов.

«Рано утром, а иногда даже ночью, студенты приступают к реализации своих идей, чтобы уже вечером показать преподавателям готовый результат. Снять 10 короткометражек за 10 дней — экстремальный ритм. А идеи, приходящие в голову нашим студентам-режиссерам, не менее экстремальные. Поэтому дрейфующий гроб в центре Петербурга — это еще цветочки!», — сообщили в Школе нового кино. Однако под постом, опубликованном в официальном сообществе, вскоре начали появляться сообщения с опровержением.

Напомним, вчера днем, 10 мая, петербуржцы заметили необычную инсталляцию. Гроб, наполненный фруктами, спокойно плыл по каналу Грибоедова. Ранее атрибут проводов в мир иной был замечен возле мусорных баков неподалеку — на фото, опубликованном горожанкой Софией Липатовой, в черном гробу можно разглядеть разломанные, но спелые гранаты, уложенные на «постель» из бумаги и листков с надписями.