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Петербургские активисты отремонтировали советскую детскую площадку «Алые паруса»

Жители центрального района своими силами отремонтировали детскую площадку «Алые паруса» советского периода — она находится во дворе дома №14 по Тверской улице. Сначала горожане очистили конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске.

  • Здесь и далее фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» отчитались о проделанной работе по реставрации детской площадки «Алые паруса» — кораблик еще с советских времен стоит во дворе на Тверской и, по словам петербуржцев, является местной достопримечательностью. Однако в последнее время его внешний вид был неудовлетворительным — краска давно облупилась, а паруса покрылись ржавчиной. 

Неравнодушные к судьбе кораблика очистили его конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске. Обновленный корабль получился ярким — алые, как и полагается, паруса, синий флаг, разноцветные мачты и реи. На субботник по спасению площадки пришли и дети — вместе с родителями они очистили и покрасили бетонную волну. 

Сейчас в планах горожан изготовить новый штурвал для «Алых парусов». После этого, активисты уверены, местные жители «точно встанут у руля». 

«Будем надеяться, что теперь на эту прекрасную малую архитектурную форму не поднимется рука муниципалитета или администрации. Ведь в случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы», — пишут горожане.

Напомним, ранее активисты Центрального района установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Безымянный сад на Гангутской улице был назван именем писателя год назад, однако опознавательные знаки так и не появились — неравнодушные не дождались появления официального опознавательного знака и решили установить его самостоятельно. Очень скоро новая табличка стала интернет-мемом — пользователи переименовали сквер в «Грустного Гранина»


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Комментарии (1)

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  • Artem Rafaelyan 11 мая, 2019
    Живу в доме 14, больше 20 лет. 1) этих «активистов» вижу первый раз 2) никого не просили мы реставрировать данное сооружение, так как им пользуются только алкоголики, которые распивают там напитки 3) поскольку в доме есть дети, мы согласовали демонтаж данного советского ужаса, и установку цивилизованного пространства для детей 4) никакие теплосети не мешают 5) но пришли эти левые уродцы и зачем-то устроили эти цветные игры с краской 6) теперь нам отказали в детской площадке

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