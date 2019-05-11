Петербургские активисты отремонтировали советскую детскую площадку «Алые паруса»

Жители центрального района своими силами отремонтировали детскую площадку «Алые паруса» советского периода — она находится во дворе дома №14 по Тверской улице. Сначала горожане очистили конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске.

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» отчитались о проделанной работе по реставрации детской площадки «Алые паруса» — кораблик еще с советских времен стоит во дворе на Тверской и, по словам петербуржцев, является местной достопримечательностью. Однако в последнее время его внешний вид был неудовлетворительным — краска давно облупилась, а паруса покрылись ржавчиной.

Неравнодушные к судьбе кораблика очистили его конструкцию от старой краски и грязи, после чего приступили к покраске. Обновленный корабль получился ярким — алые, как и полагается, паруса, синий флаг, разноцветные мачты и реи. На субботник по спасению площадки пришли и дети — вместе с родителями они очистили и покрасили бетонную волну.

Сейчас в планах горожан изготовить новый штурвал для «Алых парусов». После этого, активисты уверены, местные жители «точно встанут у руля».

«Будем надеяться, что теперь на эту прекрасную малую архитектурную форму не поднимется рука муниципалитета или администрации. Ведь в случае демонтажа здесь не удастся ничего поставить из-за проходящей под землей теплотрассы», — пишут горожане.