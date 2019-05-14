Петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга — помывка печей, витражей и прочих конструкций, а также масштабные работы, такие как благоустройство и частичное воссоздание исторического облика сквера 1930-х годов в Выборге.

Проект «Пора парадных» стартует 19 мая — первой совместной акцией краеведов объединения «Гэнгъ» и волонтеров станет очистка керамических настенных панелей начала ХХ века в доходном доме Хлебникова в Виленском переулке, 6. Здание было выполнено в 1907 году по проекту архитектора Бориса Ивановича Гиршовича — в облицовке фасадов использовалась гладкая и фактурная штукатурка, а также плитка. В доме уцелели редкие настенные панели, метлахская напольная плитка, оригинальные квартирные двери, витражи — под руководством профессиональных реставраторов волонтеры облагородят парадную дома, а также расскажут жильцам об его истории и художественной ценности. Цель проекта «Пора парадных», который стартует в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — охранение культурного наследия петербургских домов, повышение уровня осознанности жильцов старого фонда, представляющего историческую ценность, а также формирование культурной идентичности петербуржцев. Петербургские краеведы хотели вымыть столетнюю печь – в итоге собрали 40 волонтеров и убрали 3 исторические парадные