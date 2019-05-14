Объединение петербургских краеведов «Гэнгъ» запускает проект «Пора парадных»
Петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга — помывка печей, витражей и прочих конструкций, а также масштабные работы, такие как благоустройство и частичное воссоздание исторического облика сквера 1930-х годов в Выборге.
Проект «Пора парадных» стартует 19 мая — первой совместной акцией краеведов объединения «Гэнгъ» и волонтеров станет очистка керамических настенных панелей начала ХХ века в доходном доме Хлебникова в Виленском переулке, 6. Здание было выполнено в 1907 году по проекту архитектора Бориса Ивановича Гиршовича — в облицовке фасадов использовалась гладкая и фактурная штукатурка, а также плитка. В доме уцелели редкие настенные панели, метлахская напольная плитка, оригинальные квартирные двери, витражи — под руководством профессиональных реставраторов волонтеры облагородят парадную дома, а также расскажут жильцам об его истории и художественной ценности.
Цель проекта «Пора парадных», который стартует в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — охранение культурного наследия петербургских домов, повышение уровня осознанности жильцов старого фонда, представляющего историческую ценность, а также формирование культурной идентичности петербуржцев.
«Родные города» — программа социальных инвестиций, в основе которой лежит комплексный подход к созданию благоприятной для развития регионов среды. В рамках программы осуществляется поддержка социально и общественно интересных проектов, которые способны повысить качество жизни — спорта, культуры и искусства, науки и образования, программ преобразования городской среды, поддержки проектов для людей с ограничениями здоровья, а также коренных малочисленных народов Севера.
Ранее председатель КГИОП Сергей Макаров попросил краеведов не мыть памятники. Он объяснил, что работать на памятниках без соответствующей лицензии незаконно. Сидорина пояснила «Собака.ru», что в этот раз в планах только дома без охранного статуса, так что юридических проблем не будет. «У нас есть совместные с комитетом планы, о которых я пока не могу говорить вслух. Но они, честное слово, очень классные», — отметила она.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
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