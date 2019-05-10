Жители Колпина спасают выброшенную из окна четвертого этажа собаку

Жители города Колпино спасают собаку, пострадавшую от собственного хозяина — вечером 9 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил животное из окна четвертого этажа. Заботу о пострадавшей собаке взяли на себя местные зооволонтеры — они экстренно госпитализировали животное в клинику, где ему оказывают помощь.

Инцидент произошел в районе 19:00 — мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою собаку по кличке Ютта из окна четвертого этажа дома №67 на проспекте Ленина в Колпине. На место был вызван отряд полиции, написаны заявления со слов очевидцев — хозяин пострадавшей собаки был задержан, сообщается, что «неадекватному владельцу также потребовалась медицинская помощь». В квартире в этот момент находилась еще одна собака породы хаски — соседи временно забрали ее себе.

Сейчас Ютта находится в ветеринарной клинике «Леноблвет», куда она была экстренно доставлена. Информацию о состоянии петербуржцы обещают опубликовать позже, когда будут готовы результаты обследования — однако уже сейчас сообщается, что собака стабильна. На фото на правую переднюю лапу наложен жгут. Жители Колпина напоминают о статье 245 Уголовного кодекса РФ — «Жестокое обращение с животными» — по которому совершившему преступление мужчине грозит наказание штрафом в размере от 80 тысяч рублей, обязательные исправительные работы сроком до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет.