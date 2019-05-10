В выходные в Петербург придут дожди и первые грозы

Несмотря на прогнозы синоптиков, по которым сегодня, 10 мая, в Петербурге обещали теплую, но облачную погоду, солнце светит по-настоящему летними лучами. Однако уже завтра, 11 мая, в город придут дожди, местами ливни, а также стоит быть готовым к первым грозам.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 мая в Санкт-Петербурге ночью ожидается небольшой дождь — днем также прогнозируются дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем порывы юго-восточного ветра могут достигать 5-10 метров в секунду. При грозе — до 15 метров.

В субботу, 11 мая, температура воздуха будет незначительно ниже — прогреется до 18 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки в 10 градусов. В воскресенье, 12 мая, также ожидается 18 градусов выше нуля, ночью — до 8.

МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает правила поведения при грозе — во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования электроприборов. На открытой местности не стоит прятаться под высокими деревьями, а также купаться в водоемах.