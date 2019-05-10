Фото дня: в Петербурге устроили похороны еды. Фрукты плывут в гробу по каналу Грибоедова
Не для слабонервных. В Петербурге устроили похороны еды. Фрукты плывут в гробу по каналу Гриоедова — спелые гранаты отправились в путешествие (возможно, последнее).
Сегодня днем, 10 мая, петербуржцы заметили необычную инсталляцию. Гроб, наполненный фруктами, спокойно плыл по каналу Грибоедова. Ранее атрибут проводов в мир иной был замечен возле мусорных баков неподалеку — на фото, опубликованном горожанкой Софией Липатовой, в черном гробу можно разглядеть разломанные, но спелые гранаты, уложенные на «постель» из бумаги и листков с надписями.
Петербуржец Михаил Роскин в своем Twitter-аккаунте запустил обсуждение — он пишет, что «гроб уплыл в сторону Финляндии». «Арт-группировка Весна отсыпается на майских праздниках», «По древнему славянскому обычаю надо, чтобы горел», — комментируют подписчики, однако главная тайна необычных проводов еды пока что так и не раскрыта.
По такому поводу «Собака.ru» собрала подборку лучших видео за последнее время. Посмотрите, как зрители капитал-шоу «Поле чудес» разбирают еду после окончания передачи, пара снегоуборочных тракторов увязла в снегу в Сосновом бору и не смогла выбраться даже при помощи третьего, с крыши дома на Невском проспекте хлещет кипяток (отличный способ привести в порядок кровлю), а еще бесстрашный мужчина устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу — он привязал приспособление для зимних спусков к машине и на скорости в 100 км/ч «с ветерком» обгонял автомобили.
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