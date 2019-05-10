Не для слабонервных. В Петербурге устроили похороны еды. Фрукты плывут в гробу по каналу Гриоедова — спелые гранаты отправились в путешествие (возможно, последнее).

Сегодня днем, 10 мая, петербуржцы заметили необычную инсталляцию. Гроб, наполненный фруктами, спокойно плыл по каналу Грибоедова. Ранее атрибут проводов в мир иной был замечен возле мусорных баков неподалеку — на фото, опубликованном горожанкой Софией Липатовой, в черном гробу можно разглядеть разломанные, но спелые гранаты, уложенные на «постель» из бумаги и листков с надписями.

Петербуржец Михаил Роскин в своем Twitter-аккаунте запустил обсуждение — он пишет, что «гроб уплыл в сторону Финляндии». «Арт-группировка Весна отсыпается на майских праздниках», «По древнему славянскому обычаю надо, чтобы горел», — комментируют подписчики, однако главная тайна необычных проводов еды пока что так и не раскрыта.