Названа причина смерти журналиста Сергея Доренко

Названа официальная причина смерти журналиста Сергея Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался от разрыва аорты. Об этом сообщается в заявлении радиостанции, опубликованном сегодня, 10 мая.

Вскрытие проводилось сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище. «Главный редактор «Говорит Москва» умер в результате разрыва аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» — так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы», — говорится в официальном сообщении радиостанции.

Журналист Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в возрасте 59 лет. Он попал в аварию во время передвижения по Москве на своем мотоцикле марки «Триумф», не справившись с управлением из-за проблем со здоровьем. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на ГИБДД сообщил, что авария произошла в 18:20 по московскому времени в районе дома на улице Земляной вал.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родственникам Сергея Доренко.

Сергей Леонидович Доренко — российский журналист, теле и радиоведущий, комментатор, продюсер. С 2014 года занимал пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года — главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом — ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.