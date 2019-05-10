Фоторепортаж: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы
В Петербурге прошли памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 74-годовщины Победы — военный парад на Дворцовой площади, акция «Бессмертный полк», собравшая более миллиона человек, многочисленные концерты и выступления с песнями военных лет. В 22:00, под звон колоколов церквей и храмов города, возле стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют. «Собака.ru» собрала снимки — посмотрите, как это было.
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@igor_makarevich
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Я специально снимала только часть неба. Да, впечатлил меня этот салют больше всех тех, которые я когда-либо видела. Но было так потому, что с берега Петропавловсой крепости палили залпы из пушек и раздавались звуки стрельбы. Это было сильно. Словно эхо войны спустя десятилетия отозвалось в этом фейерверке в честь Дня Победы. И причём так неожиданно, когда раздался первый залп, я присела от страха, потому что в жизни не слышала ничего подобного. А потом мурашки, ведь именно так звучит война. Так я одновременно и испытала страх от того, как это может быть, и восторг от того, что наши деды преодолели ужас и победили в той войне. Да, Питер, ты умеешь удивлять) #санктпетербург #питер #ленинград #нева #петропавловскаякрепость #фейерверк #9мая #деньпобеды #майские #пушки #этобылосильно
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