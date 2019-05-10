Фоторепортаж: в Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы

В Петербурге прошли памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 74-годовщины Победы — военный парад на Дворцовой площади, акция «Бессмертный полк», собравшая более миллиона человек, многочисленные концерты и выступления с песнями военных лет. В 22:00, под звон колоколов церквей и храмов города, возле стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют. «Собака.ru» собрала снимки — посмотрите, как это было.