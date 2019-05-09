Дом с флигелями семьи Брюлловых на Васильевском острове отремонтируют по решению суда

Дом с флигелями семьи Брюлловых на Васильевском острове отремонтируют — Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес соответствующее решение по иску КГИОПа. Согласно постановлению, в течение года историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, не только внешне облагородят, но и избавят от кондиционеров на фасаде.

Собственника здания, компанию ООО «Норд Вуд», обязали в течении года выполнить ремонт помещений здания Дома с флигелями семьи Брюлловых на Среднем проспекте В.О., 17, а также демонтировать размещенные на его фасаде кондиционеры. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга, в случае неисполнения решения суда в указанный срок, с компании-собственника здания будет взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей. За каждый новый месяц неустойки будет начисляться штраф по 200 тысяч рублей до фактического исполнения судебного постановления.

Доходный дом Брюлло, дом с флигелями семьи Брюлловых, был построен в 1872-1873 годах на месте доходного дома купцов Ширвановых архитектором Николаем Федоровичем Брюлло. В начале XIX века дом перешел во владение академика скульптуры П. И. Брюлло — в нем поселилась его большая семья, в том числе и два его сына, ученики Академии художеств Карл и Александр. По наследству дом перешел к третьему сыну Федору Брюлло, иконописцу. В 1978 году в доме был проведен капитальный ремонт — здание утратило отделку парадной лестницы и интерьеров. Сохранилась лишь дата в вестибюле — 1873.

Напомним, ранее ленинградский районный суд Санкт-Петербурга обязал Министерство обороны РФ выполнить реставрацию фасада здания штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, 4. Здание штаба было создано в 1837-1843 годах в стиле классицизм по проекту архитектора А. П. Брюллова, старшего брата художника Карла Брюллова.