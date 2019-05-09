Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) к 75-летию освобождения Ленинградской области запустил электронную выставку «Эхо войны» . В экспозиции представлены документы и фотографии разрушенных памятников архитектуры и промышленных объектов 14 городов Ленинградской области — изображения сгоревшего Павловского дворца в Гатчине, разрушенный Арабесковый зал Екатерининского дворца, опустевший ансамбль Большого дворца в Петергофе.

Для представления масштабов и характера разрушений в экспозиции, которая делится по городам, фотографии представляются в сравнении — сделанные в 1941 до начала войны и эвакуации ценных предметов искусства и кадры 1944-1945 годов. В рамках проекта в каждому городу прикреплена справка о том, какие боевые действия происходили в нем и какие последствия постигли.

Так, в городе Ломоносов (до 1948 года — Ораниенбаум) за годы войны были разрушены и сожжены 504 из 557 жилых зданий, все больницы, амбулатории, все школы и дошкольные учреждения, кинотеатр, музей, санаторий «Кубуч», все бани и прачечные, водонапорная башня, водопроводная и канализационная сети, электростанция, все промышленные предприятия, а также исторические памятники Большой Дворец, Въездные ворота в город, Китайский дворец и Катальная Горка.