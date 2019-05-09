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Петербургский архив запустил электронную выставку фотографий разрушенных пригородов Ленинграда «Эхо войны»

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) к 75-летию освобождения Ленинградской области запустил электронную выставку «Эхо войны». В экспозиции представлены документы и фотографии разрушенных памятников архитектуры и промышленных объектов 14 городов Ленинградской области — изображения сгоревшего Павловского дворца в Гатчине, разрушенный Арабесковый зал Екатерининского дворца, опустевший ансамбль Большого дворца в Петергофе.

  • Гатчина. Павловский дворец. Общий вид разрушений. 1944.

    Здесь и далее фото: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

  • Гатчина. Павловский дворец, главный корпус со стороны плаца, 1941.

  • Гатчина. Павловский дворец. Белый зал. 1944.

  • Гатчина. Павловский дворец. Белый зал. 1941.

Для представления масштабов и характера разрушений в экспозиции, которая делится по городам, фотографии представляются в сравнении — сделанные в 1941 до начала войны и эвакуации ценных предметов искусства и кадры 1944-1945 годов. В рамках проекта в каждому городу прикреплена справка о том, какие боевые действия происходили в нем и какие последствия постигли.

Так, в городе Ломоносов (до 1948 года — Ораниенбаум) за годы войны были разрушены и сожжены 504 из 557 жилых зданий, все больницы, амбулатории, все школы и дошкольные учреждения, кинотеатр, музей, санаторий «Кубуч», все бани и прачечные, водонапорная башня, водопроводная и канализационная сети, электростанция, все промышленные предприятия, а также исторические памятники Большой Дворец, Въездные ворота в город, Китайский дворец и Катальная Горка.

  • Ораниенбаум. Санаторий Кубуч. 1945.

  • Ораниенбаум. Меньшиковский дворец.

В оккупированной немцами в сенбяре 1941 года Гатчине за годы войны были разрушены и сожжены 692 из 1086 жилых домов, 7 больниц и амбулаторий, 11 школ, 6 дошкольных учреждений, театр, кинотеатр, дом культуры, стадион, дом физкультуры, 2 бани, 2 прачечные, водонапорная башня, насосная станция, 6 пожарных депо, телефонная станция, телеграф, радиоузел, граммофонная фабрика, завод «Цветметштампт», чугунно-литейный механический завод, железнодорожные узлы, Варшавский и Балтийский вокзалы, паровозное депо. 

От пожаров и артобстрелов пострадали Гатчинский дворец-музей, Кирасирские казармы, Сиротский институт, Круглая Рига, Кирха, исторические здания госпиталя и суконной фабрики, все имущество музея расхищено, в парке разрушены архитектурные сооружения и мосты.


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