Акция «Бессмертный полк» изменит движение в центре Петербурга

Сегодня в Петербурге проходят памятные мероприятия в честь 74-ой годовщины Дня Победы — в связи с этим движение транспорта в центре города будет затруднено. Изменение маршрутов произойдет не только на наземном транспорте, но и в метрополитене.

Так, временно изменится режим работы нескольких центральных станций петербургского метрополитена:

Станция «Адмиралтейская» — с 08:30 до 11:30 часов и с 20:00 до 00:00 часов будет работать только на выход.

Станции «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» с 14:00 до 15:25 часов будут работать только на выход.

Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» с 14:30 до 15:30 работает на вход и выход.

Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» с 14:30 до 15:30 часов работает только на выход.

Станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 часов будет закрыта для входа и выхода пассажиров — поезда проследуют станцию без остановки.

Вестибюль 2 станции «Невский проспект» с 09:00 до 22:00 часов работает только на выход, с 22:00 до 05:36 часов 10 мая закрыт для входа и выхода пассажиров.

Станция «Горьковская» с 21:25 до 22:00 часов работает только на выход.

Сообщается, что при необходимости некоторые станции метрополитена могут перейти в режим работы только на выход.

В ночь на 10 мая метрополитен будет работать без перерыва — на вход откроют все вестибюли, кроме дублирующих. Оплата проезда в период с 2:00 до 4:30 осуществляется за наличный расчет и только по жетонам.

Акция «Бессмертный полк» с 7:00 до 18:00 также закроет движение по Невскому проспекту. С 09:00 до 13:00 движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, участку Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта будет закрыто. С 13:15 до 15:39 нельзя будет проехать по 2-й Советской улице от Суворовского до Лиговского проспекта, Суворовскому проспекту от 2-й Советской улицы до Невского, Греческому проспекту от 2-й Советской улицы до 5-й Советской улицы. С 14:30 до 15:30 движение закроют по нечетной стороне Марсова поля от набережной реки Мойки до Миллионной улицы. С 21:00 до 23:00 автомобили не смогут проехать по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади.