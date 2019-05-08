В Петербурге увеличили размер штрафов за граффити и незаконную рекламу

Сегодня, 8 мая, администрация Санкт-Петербурга приняла решение об увеличении размера штрафов за размещение граффити и незаконной рекламы на фасадах зданий в городе. Так, для граждан минимальный размер штрафа повышен с 1 до 3 тысяч рублей.

Изменения в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» подписал врио губернатора Александр Беглов. Теперь нижний предел размера штрафов «за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов в не установленных для этого местах» увеличивается — с 1 до 3 тысяч для граждан, с 20 до 30 тысяч для должностных лиц и с 50 до 70 — для юридических.

Поправки в закон вступят в силу 18 мая.

Напомним, в конце февраля депутаты петербургского Заксобрания одобрили закон о легализации граффити в первом чтении. Согласно документу, эскизы стрит-арта будут утверждать чиновники. Смольный должен будет разработать правила для размещения граффити, а также определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Скорее всего, ответственным за разработку нормативов будет комитет по градостроительству и архитектуре.