Движение по улице Маяковского перекроют до сентября

Уже на следующей неделе в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения автотранспорта. Так, в период с 10 мая о 31 августа СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет проводить ремонт дорожного покрытия на улице Маяковского. Из-за этого движение по отдельным участкам улицы в разный период времени будет ограничено.

С 10 по 14 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по улице Маяковского от Невского проспекта до улицы Жуковского, включая перекресток. Маршрут объезда: Кирочная ул., ул. Восстания, ул. Жуковского.

С 14 по 22 мая ограничивается движение транспорта по улице Маяковского от улицы Жуковского до Кирочной улицы.

С 23 по 27 мая закрывается движение транспорта по улице Маяковского от улицы Жуковского до улицы Некрасова, включая перекресток с Ковенским переулком, и от улицы Некрасова до Кирочной, включая перекрестки. Маршрут объезда: Кирочная ул., ул. Восстания, ул. Жуковского.

С 27 по 31 мая вновь ограничивается движение транспорта по улице Маяковского от улицы Жуковского до Кирочной улицы.

С 1 по 3 июня вновь закрывается движение транспорта по улице Маяковского от улицы Жуковского до Некрасова, включая перекресток с Ковенским переулком, и от улицы Некрасова до Кирочной, включая перекрестки. Маршрут Объезда: Кирочная ул., ул. Восстания, ул. Жуковского.

С 3 июня по 31 августа ограничивается движение транспорта по улице Маяковского от улицы Жуковского до Кирочной улицы.

Кроме того, с 13 мая по 26 июня в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Ленинградской улице в Пушкине от Петербургского шоссе до улицы Вячеслава Шишкова. С 13 мая по 9 июня в связи с производством работ по прокладке электрокабеля закрывается движение транспорта по улице Воскова от Большой Пушкарской улицы до улицы Ленина. С 10 по 24 июня закрывается движение по улице Ленина от улицы Кропоткина до улицы Воскова.