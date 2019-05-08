Российские дороги разрешат ремонтировать во время дождей, снегопадов и морозов

Дорожным службам России разрешат выполнять ремонтные работы в условиях непогоды. Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора составил проект нового ГОСТа, согласно которому ремонтировать дороги можно будет во время дождей, снегопадов и морозов. Правда, с исключениями — например, при сочетании резкого ветра и минусовой температуры.

Согласно проекту нового ГОСТа, неблагоприятными погодными условиями будет считаться температура от +5 до -10 градусов по Цельсию весной и летом, от +10 до -10 — осенью и зимой. Для выполнения ремонтных работ в таких условиях асфальт необходимо перевозить в специальных кузовах с подогревом или тентами — так, при температуре +5 градусов смесь не должна остывать быстрее, чем на 0,38 градуса в минуту. Исключения для новой технологии составляют порывистые ветра скоростью более 6 метров в секунду и интенсивные осадки более 5 миллиметров в сутки. Также на скоростных магистралях ремонт разрешат выполнять только в теплое время года.

Главная задача сейчас — привести в нормативное состояние дорожную сеть 83 субъектов РФ до 2024 года. На 2019 год на проведение ремонтных работ выделено 106 миллиардов рублей. «Деньги регионам уже выделяются, но некоторым наверняка из-за нехватки мощностей придется работать и зимой. Наши подрядчики работать в снег и дождь не умеют. Такие объекты спустя некоторое время разваливаются. Тем более что в регионах контроля за ремонтом почти нет, какая техника используется, непонятно», — рассказал «Комменсанту» депутат Госдумы Александр Васильев.

Однако не все согласны с новыми нормативами. «Даже с учетом новых технологий и добавок укладывать асфальт в «минус» нельзя. Упор при ремонтах нужно делать не на качество асфальта, оно и так высокое, а на основание дороги. Все трещины и ямы из-за него, замена верхнего слоя не панацея», — отметил председатель совета директоров строительной компании Алексей Чикунов.

Напомним, в январе прошлого года жители Кудрова обратили внимание на особенности ремонта дорожного полотна на местных улицах. По словам очевидцев, дорожные службы Ленобласти заделывают ямы на Центральной улице при помощи вещества, напоминающего обычную землю.