Петербуржец спас дикую сову, потерявшую сознание в центре города из-за шока

В центре Петербурга спасли дикую сову, представительницу вида уральская неясыть — она находилась в состоянии шока и лежала на земле без движения. Орнитологи указывают на то, что птица дикая, и недоумевают, как не приспособленное к жизни вместе с человеком создание оказалось на улице.

Сейчас сова находится под опекой специалистов — она была доставлена к ним без телесных повреждений, но в сильном шоковом состоянии. В тишине она сова пришла в себя и поела. Орнитологи отмечают, что птица «совершенно дикая» — когда придет время, ее придется отпустить. «Сова оказалась совершенно дикой. Похоже, что она никогда не жила у человека, и соответственно не была выведена в питомнике. Только непонятно, как эта бедолага попала в город. Поэтому, когда совушка поправится, мы не сможем ее оставить — обязательно нужно будет выпустить. Приручить ее будет практически невозможно», — рассказали представители музея совушек, в котором находится сейчас птица.

Длиннохвостая неясыть, или уральская неясыть — одна из самых крупных сов вида. Ее длина достигает 70 сантиметров, размах крыльев около 115, длина крыла примерно 35–40 см, хвоста 30 см. Главный отличительный признак вида — длинный, клиновидный, с темными полосами хвост: когда сова сидит на дереве, хвост далеко выступает из-под сложенных крыльев. Обитает на Урале, хотя гнездовой ареал весьма обширен и простирается в лесной зоне от низовий Вислы и от Скандинавского полуострова до побережья Тихого океана, включая Сахалин и Южные Курилы.

Напомним, осенью прошлого года инспекторы петербургского комитета по природопользованию спасли сову, которую использовали для платных фотографий с туристами на Дворцовой площади — тогда хозяин птицы свою вину не признал и рассказал, что купил птицу в подарок девушке и просто шел с ней домой через центр города.