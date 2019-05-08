В сквере у Невской ратуши на Кирочной улице посадят 1970 кустарников
Петербуржцы празднуют очередную победу — в сквере у Невской ратуши на Кирочной улице появится настоящий зеленый оазис. Комитет по благоустройству Петербурга принял решение установить на территории сквера 10 садовых диванов, восстановить 1400 квадратных метров газона и высадить 7 новых деревьев и 1970 (!) кустарников.
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Здесь и далее фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"
Ранее городские активисты обратились в Комитет по благоустройству с просьбой облагородить территорию сквера на Кирочной улице, 61 — по словам петербуржец, с 2017 года им отказывали в этом. Однако сегодня неравнодушные празднуют победу и немного поражены масштабами — уже к сентябрю, в рамках программы формирования комфортной городской среды, в сквере у Невской ратуши появится 1970 кустарников. Помимо этого, на территории планируется ремонт 1400 квадратных метров газона, 846 квадратных метров щебеночно-набивного покрытия дорожек, восстановление ограждений и установка садовой мебели.
«Еще в 2017 году мы просили Комитет по благоустройству привести в порядок сквер у Невской ратуши. Поначалу городские власти нам отказывали. Но на 2019 год все же запланировали работы! Другое дело, что подробности предстоящего благоустройства нас очень поразили. Запланированы не только установка 10 садовых диванов, ремонт покрытия, но и посадка... 1970 кустарников! Никак не понять только, много это или мало?», — сообщают петербуржцы.
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План обновленного сквера
Напомним, ранее Александр Беглов ответил на обращение депутатов ЗакСа с просьбой рассмотреть вопрос о запрете застройки безымянного сквера в Кузнечном переулке — о мнению градоначальника, застройка является недопустимой, а сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. А вот судьба парка на набережной реки Смоленки не столь «радужная». Администрация города не собирается расторгать договор аренды территории парка и отменять договор с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей — у градоначальников «недостаточно оснований» для этого.
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