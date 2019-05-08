В сквере у Невской ратуши на Кирочной улице посадят 1970 кустарников

Ранее городские активисты обратились в Комитет по благоустройству с просьбой облагородить территорию сквера на Кирочной улице, 61 — по словам петербуржец, с 2017 года им отказывали в этом. Однако сегодня неравнодушные празднуют победу и немного поражены масштабами — уже к сентябрю, в рамках программы формирования комфортной городской среды, в сквере у Невской ратуши появится 1970 кустарников. Помимо этого, на территории планируется ремонт 1400 квадратных метров газона, 846 квадратных метров щебеночно-набивного покрытия дорожек, восстановление ограждений и установка садовой мебели.

«Еще в 2017 году мы просили Комитет по благоустройству привести в порядок сквер у Невской ратуши. Поначалу городские власти нам отказывали. Но на 2019 год все же запланировали работы! Другое дело, что подробности предстоящего благоустройства нас очень поразили. Запланированы не только установка 10 садовых диванов, ремонт покрытия, но и посадка... 1970 кустарников! Никак не понять только, много это или мало?», — сообщают петербуржцы.