Петербуржцы отреставрировали спасенный антикварный стул XX века — он использовался в качестве уличного ограждения

Петербургские умельцы отреставрировали спасенный этой зимой антикварный финский стул XX века — он был найден на улице Рылеева с привязанной ограничительной лентой. По словам спасателей реликвии, восстанавливать первоначальный вид реликвии не хотелось — перед мастерами стояла задача сделать «нечто забавное и интерьерное».

Работы по восстановлению стула взяли на себя участники проекта «Выживший аристократ», специализирующегося на восстановлении старинной мебели. Так, мастера обтянули сиденье лошадиной шкурой, березовые детали проморили водной морилкой, боковые — изготовили заново из ивы. Сверху антиквариат покрыли маслом цвета «Тик» в два слоя. «Его красота была исключительно в его истории. Мне же хотелось сделать нечто забавное и интерьерное! Необходимо было, чтобы он не только порадовал ребенка своим возрождением, но и вписался в интерьер», — добавляет реставратор и руководитель проекта Анна Давидович.

Перед реставраторами стояла задача не только восстановить почти утраченную красоту стула, но и сделать подарок тому, кто его нашел — маленькой петербурженке Саше. «Он ждал своего часа для вручения в День рождения моей внучке. Именно она вместе со своей мамой спасла его из-под снега и наледей. Именно этот маленький человек переживал больше всех за судьбу стула и каждый раз, бывая у меня, спрашивал, что я еще успела сделать. Приходилось отчитываться, а потом, на определенном этапе, прятать стул и переключать внимание, чтобы сохранить интригу и сделать сюрприз», — делится Анна.

Напомним, петербурженка Александра Скородумова нашла на улице Рылеева антикварный финский стул начала XX века в середине февраля. На задней стороне стуле осталась наклейка с надписью на финском языке. Удалось выяснить, что этот стул сделали на мебельной фабрике Muurame в период между 1900-1920 годами.