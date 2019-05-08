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Петербуржцы отреставрировали спасенный антикварный стул XX века — он использовался в качестве уличного ограждения

Петербургские умельцы отреставрировали спасенный этой зимой антикварный финский стул XX века — он был найден на улице Рылеева с привязанной ограничительной лентой. По словам спасателей реликвии, восстанавливать первоначальный вид реликвии не хотелось — перед мастерами стояла задача сделать «нечто забавное и интерьерное».

  • Процесс реставрации стула. 

    Здесь и далее фото: сообщество "Выживший аристократ"

Работы по восстановлению стула взяли на себя участники проекта «Выживший аристократ», специализирующегося на восстановлении старинной мебели. Так, мастера обтянули сиденье лошадиной шкурой, березовые детали проморили водной морилкой, боковые — изготовили заново из ивы. Сверху антиквариат покрыли маслом цвета «Тик» в два слоя. «Его красота была исключительно в его истории. Мне же хотелось сделать нечто забавное и интерьерное! Необходимо было, чтобы он не только порадовал ребенка своим возрождением, но и вписался в интерьер», — добавляет реставратор и руководитель проекта Анна Давидович.

Перед реставраторами стояла задача не только восстановить почти утраченную красоту стула, но и сделать подарок тому, кто его нашел — маленькой петербурженке Саше. «Он ждал своего часа для вручения в День рождения моей внучке. Именно она вместе со своей мамой спасла его из-под снега и наледей. Именно этот маленький человек переживал больше всех за судьбу стула и каждый раз, бывая у меня, спрашивал, что я еще успела сделать. Приходилось отчитываться, а потом, на определенном этапе, прятать стул и переключать внимание, чтобы сохранить интригу и сделать сюрприз», — делится Анна.

Напомним, петербурженка Александра Скородумова нашла на улице Рылеева антикварный финский стул начала XX века в середине февраля. На задней стороне стуле осталась наклейка с надписью на финском языке. Удалось выяснить, что этот стул сделали на мебельной фабрике Muurame в период между 1900-1920 годами


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