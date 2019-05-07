На берегу Финского залива спасли молодого тюленя — он сильно потерял в весе и не мог прокормиться сам
В Фонде друзей балтийской нерпы пополнение — волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель живет вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. Несмотря на то, что животное хорошо социализировано, а неравнодушные систематически подкармливали тюленя и охраняли, найденыш сильно потерял в весе. По словам зоозащитников, у щенка сильные проблемы с кишечником и в одиночку он бы не выжил.
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Фото: Спасение тюленей 699-23-99
Первые сообщения о щенке тюленя появились еще ночью — отдыхающие заметили «просящегося на ручки» животного вблизи базы. Оказалось, что животное находилось на территории «Окуневой» около двух недель — неравнодушные подкармливали его и охраняли, поэтому представители «Фонда друзей балтийской нерпы» не прибегали к отлову. Однако на снимках зоозащитники заметили сильную потерю веса и забеспокоились.
Сейчас новый подопечный Фонда находится в руках специалистов — малыш весит всего около 10 килограмм и у него серьезные проблемы с кишечником.
Напомним, в начале апреля в Ленобласти снова нашли щенка тюленя. Сначала горожане не стали никуда звонить — он находился в 50 метрах от воды, и они решили, что где-то недалеко должна быть его мама. Но, когда они приехали на следующий день, зверек уже уполз в лес. А еще посмотрите, как главный герой Петербурга — тюлень Крошик — нежится в лучах мартовского солнца, показывает язык сотрудникам и даже роняет слезу (осторожно, очень мило!)
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