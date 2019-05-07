На берегу Финского залива спасли молодого тюленя — он сильно потерял в весе и не мог прокормиться сам

В Фонде друзей балтийской нерпы пополнение — волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель живет вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. Несмотря на то, что животное хорошо социализировано, а неравнодушные систематически подкармливали тюленя и охраняли, найденыш сильно потерял в весе. По словам зоозащитников, у щенка сильные проблемы с кишечником и в одиночку он бы не выжил.

Первые сообщения о щенке тюленя появились еще ночью — отдыхающие заметили «просящегося на ручки» животного вблизи базы. Оказалось, что животное находилось на территории «Окуневой» около двух недель — неравнодушные подкармливали его и охраняли, поэтому представители «Фонда друзей балтийской нерпы» не прибегали к отлову. Однако на снимках зоозащитники заметили сильную потерю веса и забеспокоились.

Сейчас новый подопечный Фонда находится в руках специалистов — малыш весит всего около 10 килограмм и у него серьезные проблемы с кишечником.