Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на вторые майские праздники

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда похолодание, пришедшее в город в начале мая, уступит дорогу потеплению. Все дело в циклоне, ставшем причиной непогоды, дождей и града — ко Дню Победы ему на смену придет антициклон и в Петербург вернется солнце.

В преддверии праздника, 8 мая температура воздуха днем прогреется до 12-14 градусов выше нуля. 9 мая потеплеет до 15-17 градусов. Последующие дни, 20 и 21 мая, в Петербурге обещают 20-22 градусов тепла. Однако приход антициклона и потепления все-таки сопроводят кратковременные дожди и небольшая облачность. В Ленинградской области ожидаются грозы.

Тепло ожидать, но гололед все-таки вернется — в ночь на 8 и 9 мая сохраняется риск появления оледенения на дорогах, так как температура воздуха в это время суток по всей области будет отрицательной. Снегопадов и града не прогнозируется.

«Говорить о снеге не приходится на сегодня. Дней на 10 точно можно это утверждать. Каким будет понижение температур в середине месяца, сейчас сказать нельзя. Но точно такого заноса холода, как 3 мая, уже не будет. Погоду на День города мы обсудим через пару недель. На дачах сейчас холодно, в первые майские было особенно заметно. Это была расплата за конец апреля. Посмотрим на май и тогда поймем всю весну – насколько она в этом году будет хороша», — сообщил «Фонтанке» Колесов.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, что на майские праздники самое большое количество туристов приедет в Петербург — и в рейтинг даже не вошли курорты. Гидрометцентр составил прогноз на лето 2019 в России (спойлер: все не так уж плохо!) А еще в преддверии начала дачного (и отпускного, конечно!) сезона аналитики подсчитали, сколько стоит аренда дачного участка вместе с домом на лето под Петербургом.