В Смольном не собираются расторгать договор с застройщиком парка на набережной реки Смоленки

Администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договор с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей — у градоначальников «недостаточно оснований» для этого. Не помогло сохранению парка и его включение в перечень зеленых насаждений города в феврале этого года.

На встрече с вице-губернатором Петербурга депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Алексей Ковалев потребовали расторгнуть договор с инвесторами — на месте парка в устье реки Смоленки планируется появление апарт-отелей. Территория парка была внесена в реестр зеленых насаждений общего пользования в феврале этого года — по статье 417 Гражданского кодекса РФ «Прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления» исполнение обязательств города невозможно без расторжения договора аренды и отмены разрешения на строительство. Однако градоначальник отказался с этим соглашаться — для расторжения договора с застройщиком у администрации «недостаточно оснований».

«Нашу позицию мы передали письменно — раз территория включена в ЗНОП, надо расторгнуть договор аренды и потом отменить разрешение на строительство. Батанов отказывается соглашаться с этой логикой, заявляя, что у них «недостаточно оснований». По сути, это означает, что исполнительная власть встает на сторону инвестора. На вопрос о том, идут ли переговоры о замене участка, нам не ответили», — сообщил Вишневский.

Сейчас депутаты готовят обращение в прокуратуру для того, чтобы решение о расторжении договора аренды было принято в обязательном порядке. Горожане называют происходящее с парком «окончательно растоптанными надеждами» — они планируют продолжить борьбу за сохранение зеленой территории в устье реки Смоленки «и в судах, и в Законодательном собрании, и в акциях общественного протеста». Петербуржцы также отмечают — на огороженных участках уже начали разгружать бетонные плиты и строительные материалы.