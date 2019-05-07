Мостотрест показал видео-историю о мостах Петербурга в период Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 74-ой годовщины Дня Победы «Мостотрест» показал видеоролик о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. Новая работа стала продолжением проекта «Мосты осажденного города», реализуемого совместно с Архивным комитетом к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В основе видео — архивные материалы, большинство из которых опубликовано впервые.

Видео-история охватывает исторические данные о положении мостов в период Великой Отечественной войны и роли работников «Ленмосттреста» (в настоящее время — «Мостотрест») ы сохранении их функционирования даже в такое сложное для города время. Так, за первый год войны в Ленинграде было восстановлено более 200 искусственных сооружений, в числе которых такие большие разводные мосты, как Семеновский и Литейный.

Работа разводных мостов не прекращалась даже в самый тяжелый период блокады — в навигацию 1942 года было обеспечено движение всех военных кораблей через разводные мосты. На мосты привозили снег и лет с городских улицу и сбрасывали в реки и каналы. Многие памятники были сняли с пьедесталов и закопаны в землю в целях сохранности — так вдалось сохранить скульптурные группы «Укрощение коня» с Аничкова моста. На момент окончания войны в Ленинграде насчитывалось 387 мостов — в том числе 19 разводных и 97 километров набережных.