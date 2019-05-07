«Чайные» промоутеры распылили перцовый баллончик в лица художникам на Невском проспекте

Промоутеры чайного магазина Hangetsu Tea распылили перцовый баллончик в лица художникам, которые стоят неподалеку от станции метро Невский проспект, у дома №34. По словам очевидцев, конфликт возник после того, как художники сделали замечание по поводу слишком агрессивной тактики продаж, которую применяют «чайные» промоутеры.

На видео, которое опубликовала интернет-газета «Бумага», видно, что двое мужчин вытирают лицо, один из них подтвердил, что ему в лицо брызнули из баллончика. Промоутеры также запечатлены на видео — они беспокойно ходят из стороны в сторону, один из них общается по телефону.

По словам женщины, оказавшейся свидетельницей происшествия, это уже не первый случай применения перцовых баллончиков — промоутеры Hangetsu Tea часто принимают их, когда кто-то из художников негативно высказывается по поводу их тактики продаж. «Каждый день с ними сюрпризы, каждый день! Опять конфликт, опять баллончики достали и в лицо брызгают людям. Вот когда телевидение приехало, надо было бучу поднимать, поднимать до президента, чтобы закрыли на корню вообще все это», — сетует женщина корреспонденту.

«Фонтанка» называет уточненную причину происшествия — промоутеры плевались в клумбы при художниках, на что получили замечание. На место вызвали сотрудников полиции, после чего четверо молодых людей были задержаны.

Напомним, в конце апреля петербуржцы запустили флешмоб #мынебудемчай против навязчивых промоутеров на Невском и Лиговском. Инициатором выступил Дмитрий Парфенов — у его друга девушка-промоутер сначала отобрала скейт, а потом сломала ему нос ногой. Спустя несколько дней «чайных» промоутеров задержали на Невском проспекте — очевидец утверждал, что сотрудники в форме зашли в магазин Hangetsu Tea, а затем вывели оттуда несколько подростков.