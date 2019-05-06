Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ответил на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского с просьбой рассмотреть вопрос о запрете застройки безымянного сквера в Кузнечном переулке — на месте зеленых насаждений планируется возведение нового корпуса Музея Достоевского. По мнению градоначальника, застройка является недопустимой, а сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Решение о строительстве нового корпуса Музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке Беглов считает преждевременным — сейчас необходимо решить вопрос о внесении его в перечень зеленых насаждений. «Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», — отметил он. В ближайшее время Вишневский, совместно с комиссией по городскому хозяйству, планирует внести поправки в закон о Зеленых насаждениях общего пользования. Активисты и градозащитники надеятся, что сквер будет возвращен в официальные списки до наступления летних каникул. «Десятки пикетов, собрание жителей, народный сход, обращения к советнику президента, депутатам и губернатору дали нужный эффект. Никакой стеклянно-бетонной коробки на месте зеленого оазиса не будет!», — сообщают активисты.