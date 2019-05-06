В Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ответил на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского с просьбой рассмотреть вопрос о запрете застройки безымянного сквера в Кузнечном переулке — на месте зеленых насаждений планируется возведение нового корпуса Музея Достоевского. По мнению градоначальника, застройка является недопустимой, а сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования.
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Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"
Решение о строительстве нового корпуса Музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке Беглов считает преждевременным — сейчас необходимо решить вопрос о внесении его в перечень зеленых насаждений. «Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», — отметил он.
В ближайшее время Вишневский, совместно с комиссией по городскому хозяйству, планирует внести поправки в закон о Зеленых насаждениях общего пользования. Активисты и градозащитники надеятся, что сквер будет возвращен в официальные списки до наступления летних каникул. «Десятки пикетов, собрание жителей, народный сход, обращения к советнику президента, депутатам и губернатору дали нужный эффект. Никакой стеклянно-бетонной коробки на месте зеленого оазиса не будет!», — сообщают активисты.
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Проект нового здания Музея Достоевского
Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад. В ноябре проект изменился — на здании будет изображен фасад утраченного в 70-х годах прошлого века доходного дома 1864 года постройки.
Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.
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