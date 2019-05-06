Прогулки по рекам и каналам Петербурга станут дороже

Речные пассажирские перевозчики планируют сделать прогулки по рекам и каналам Петербурга дороже — цены на билеты поднимутся примерно на 20%. По словам участников рынка, к такому шагу их подтолкнул рост издержек и невысокая рентабельность бизнеса.

«Повышение цен связано с ростом затрат перевозчиков. В первую очередь это удорожание топлива. Кроме того, в этом году вырастет стоимость аренды причалов. В связи с ростом расходов перевозчикам придется поднимать цены на билеты», — приводит РБК слова президента городской ассоциации владельцев пассажирских судов Владимира Родионова.

По оценке экспертов, издержки перевозчиков могут увеличится на более чем 30% в сравнении с предыдущим сезоном. Влияет на процесс также и технические особенности судов и время работы во время сезона навигации — все это не позволяет перенаправлять судна на другие туристические рынки во время стояния рек.

По подсчетам экспертов, рост цен не приведет к падению спроса на речные перевозки, однако на пассажиропоток может повлиять количество проводимых в Петербурге мероприятий. Так, высокий спрос на «прогулки по рекам и каналам» в минувшем году был вызван Чемпионатом мира по футболу. В Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга считают — в этом году пассажиропоток будет находиться на уровне 2017 года, когда услугами компаний-перевозчиков воспользовались 1,7 миллионов человек.

Напомним, ранее мы публиковали график разводки мостов в сезон навигации-2019. Как правило, длительность навигационного сезона напрямую зависит от погоды. Обычно сезон навигации стартует в апреле — когда реки освобождаются ото льда. Так, в прошлом году водный транспорт получил разрешение на перемещение по водным путям 20 апреля, а городские причалы общего пользования были введены в эксплуатацию 25 апреля.