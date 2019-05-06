Ленинградские «скамейки-диваны» возвращаются на Васильевский остров — они уже появились на 14-15-й линиях

Из интервью для «Собака.ru»:

Меня на протяжении многих лет интересовал город и законы, по которым он развивается. Я много читала об этом, а еще постоянно в путешествиях смотрела, как устроены мегаполисы в других странах. Когда сравнивала их с Петербургом, меня многое здесь расстраивало, и я размышляла, что можно у нас улучшить. Я поняла, что заниматься такой работой в рамках девелопмента невозможно — в этой области люди думают только о том, что здесь и сейчас. Поэтому, когда мне нужно было принять решение об уходе — десять лет я работала в одной компании, это слишком много, — я подумала, почему бы не заняться городом.

Началось все с инсульта моей мамы: после него ей нужно было много гулять, но регулярно делать перерывы. Тогда я обнаружила, что на улицах вообще нет лавочек — оказалось, их убрали в 1990-е да так и не вернули. Я участвовала в программе «Твой бюджет» и добилась своего. Второе, что стоит изменить, — сейчас ни горожанин, ни даже частный специалист не имеет права посадить дерево в городе. Сделать это может только комитет по благоустройству. Если же вы, пренебрегая правилами, дерево все-таки посадите, его просто выкопают. Необходимо, чтобы появилась система взаимодействия бизнеса, жителей и города по уходу и высадке. Для этого нужно внести изменения в законодательство, поэтому я работаю с депутатами. Среди них, так же как и среди чиновников, тоже есть люди, заинтересованные в озеленении, но все-таки политик — это политик, им нужно, чтобы тема была в тренде. Поэтому я поднимаю общественную дискуссию, чтобы деревья стали верным способом получить голоса избирателей. Сейчас же у нас в законах даже нет такого понятия, как «дерево», нет отдельно прописанных обязательств по уходу за ними, поэтому и поддерживать их в хоть сколько-нибудь приличном состоянии чиновники не видят смысла.