Ленинградские «скамейки-диваны» возвращаются на Васильевский остров — они уже появились на 14-15-й линиях
В Петербурге начали устанавливать «ленинградские диваны» — легендарные скамейки с закругленными формами. Раньше такие места для отдыха стояли вдоль набережных и аллей, но в начале 2000-х годов по неизвестной причине были демонтированы. Всего в городе появится 41 скамейка «под старину» — соответствующая инициатива петербурженки Марии Тиника победила в проекте «Твой бюджет». Заметить их появление можно уже сейчас — их можно найти на 14-15-й линиях В.О.
Согласно проекту, благоустройство улиц с установкой скамеек и урн должно было проходить согласно их историческому местоположению. Так, «ленинградские диваны» планировалось поставить на территории бульваров 18-19 линий от Среднего до Малого проспекта В.О., 16-17 линиях от Большого до Малого проспекта, 14-15 линиях от Среднего проспекта до Камской улицы. Скамейки также должны появиться перед вестибюлем станции метро Василеостровская.
Инициатор проекта благоустройства города и возвращения легендарных скамеек Мария Тиника также надеялась на их появление на набережной Лейтенанта Шмидта, однако для этого необходимо специальное разрешение КГИОПа. Всего «диванов» должно появиться 41 — из них 31 на бульварах и 8 на Среднем проспекте В.О.
Комитет по благоустройству Петербурга, в свою очередь, занимается поддержанием внешнего вида остальных скамеек города — так, в историческом центре обновят цвет 2,1 тысяч скамеек. Все садовые диваны предварительно моют со специальным шампунем. Если есть необходимость — заменяют поврежденные рейки. В зеленых зонах с большой рекреационной нагрузкой, популярных у горожан и гостей города, на скамейках иногда остаются царапины от сумок, пятна, рисунки. Чтобы садовая мебель достойно выглядела к началу летнего сезона, ее подкрашивают.
Меня на протяжении многих лет интересовал город и законы, по которым он развивается. Я много читала об этом, а еще постоянно в путешествиях смотрела, как устроены мегаполисы в других странах. Когда сравнивала их с Петербургом, меня многое здесь расстраивало, и я размышляла, что можно у нас улучшить. Я поняла, что заниматься такой работой в рамках девелопмента невозможно — в этой области люди думают только о том, что здесь и сейчас. Поэтому, когда мне нужно было принять решение об уходе — десять лет я работала в одной компании, это слишком много, — я подумала, почему бы не заняться городом.
Началось все с инсульта моей мамы: после него ей нужно было много гулять, но регулярно делать перерывы. Тогда я обнаружила, что на улицах вообще нет лавочек — оказалось, их убрали в 1990-е да так и не вернули. Я участвовала в программе «Твой бюджет» и добилась своего. Второе, что стоит изменить, — сейчас ни горожанин, ни даже частный специалист не имеет права посадить дерево в городе. Сделать это может только комитет по благоустройству. Если же вы, пренебрегая правилами, дерево все-таки посадите, его просто выкопают. Необходимо, чтобы появилась система взаимодействия бизнеса, жителей и города по уходу и высадке. Для этого нужно внести изменения в законодательство, поэтому я работаю с депутатами. Среди них, так же как и среди чиновников, тоже есть люди, заинтересованные в озеленении, но все-таки политик — это политик, им нужно, чтобы тема была в тренде. Поэтому я поднимаю общественную дискуссию, чтобы деревья стали верным способом получить голоса избирателей. Сейчас же у нас в законах даже нет такого понятия, как «дерево», нет отдельно прописанных обязательств по уходу за ними, поэтому и поддерживать их в хоть сколько-нибудь приличном состоянии чиновники не видят смысла.
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