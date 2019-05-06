Прокуратура Центрального района Санкт-Петерубрга потребовала устранить нарушения, выявленные при управлении многоквартирным домом на Графском переулке 10-11 — в нем в 1840-х годах жили писатели Григорович и Достоевский. Проверка, проведенная КГИОПом и Государственной жилищной инспекцией, показала многочисленные нарушения в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения — в частности, в декоре почти не сохранились исторические элементы.

Первый подъезд дома содержится в ненадлежащем состоянии — наблюдается отслоение штукатурного и красочного стоя с нарушением кирпичной кладки, отслоение краски на оконных рамах и откосах, нарушено остекление, частично отсутствует фурнитура. Обнаружены сколы и выбоины ступеней лестничных пролетов и этажных площадок, отсутствуют поручни на ограждениях в вестибюле, фурнитура тамбурной двери. Частично утрачен лепной декор капителей колонн — в нем почти не сохранились исторические элементы.

Сейчас прокуратура требует в судебном порядке устранить выявленные нарушения — этим должен заняться Жилкомсервис № 2 Центрального района, управляющий домом. Также пресс-служба надзорного ведомства планирует поставить вопрос об административной ответственности управляющей компании — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований и нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Федор Михайлович Достоевский жил в доме на Графском переулке, 10 с 1842 по 1845 год — здесь им был написал роман «Бедные люди», ставший первым оригинальным печатным произведением писателя и впервые опубликованный в январе 1846 года с авторским жанровым подзаголовком «роман». Писатель Дмитрий Васильевич Григорович занимал квартиру Достоевского в бывшем доходном доме К. Я. Пряничникова в Графском переулке в 1844-1846 годах.

Напомним, ранее петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке — они образовали собой «живой щит», чтобы выразить недовольство планами градоначальников на зеленый оазис. На месте единственного зеленого участка хотят построить новый музей Достоевского. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер.