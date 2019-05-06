Стали известны версии пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево

Следственный комитет назвал ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100, совершавшего перелет из Москвы в Мурманск, в аэропорту «Шереметьево». Удар молнии, о котором сообщали ранее, лишь одна из них — сейчас следствие рассматривает в качестве причины недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия», — передает ТАСС слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

UPD: «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной промышленности сообщает об выявлении только одного серьезного технического сбоя год назад — тогда во время снижения у самолета не выпускались закрылки, несмотря на это, полет завершился благополучно. По данным издания, Superjet 100 (SSJ-100) был произведен на заводе в Комсомольск-на-Амуре и передан во владение «Аэрофлоту» в 2017 году — он имел относительно небольшой налет и совершал в основном короткие перелеты.

Напомним, 5 мая в 18:30 в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку — экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, подтвердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Часть пострадавших направят на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, несколько человек уже находятся в в НИИ им. Вишневского. Столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения самолета, повлекшего смерть двух или более лиц.

Московское межрегиональное управление следственного комитета на транспорте официально подтвердило факт гибели 41 человека при крушении самолета Superjet, следовавшего из Москвы в Мурманск, в московском аэропорту «Шереметьево». По официальным данным, в числе жертв 40 пассажиров и член экипажа. Ранее основной версией выдвигался удар молнии в самолет, после которого отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа. По данным «Интерфакса», основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.