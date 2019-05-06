Под Петербургом, в пруду возле поселка Металлострой, заметили редкую утку-мандаринку. Птица занесена в Красную книгу России и на Северо-Западе не гнездится, однако у горожан появилась возможность увидеть самую красивую представительницу вида!

Снимками редкой птицы петербуржцы поделились в социальных сетях. Местные жители отметили, что одиночка утка-мандаринка прибилась к семье уток, обитающих в пруду и активно «соперничает с ними за кусок булочки». Горожане отмечают, что видят птицу в этих краях уже не первый год, и советуют пристроить представительницу в зоопарк — иначе «пропадет она в непривычных для ее вида условиях».

Эксперты по охране природы говорят, что утка-мандаринка считается самым красивым представителем вида на земле (а еще они очень верные!). «Эта утка считается самым красивым видом уток на земле. Самец и самка хранят верность друг другу до конца сезона. Самец помогает самке, когда она высиживает яйца, добывает для нее еду. Гнезда утка-мандаринка устраивает высоко в дуплах деревьев. Утята, появившись на свет, ведут себя очень активно и уже с рождения учатся плавать и нырять», — отмечают они.

Утка-мандаринка отнесена к третьему, редкому виду птиц и занесена в Красную книгу России. Современные гнездовья находятся в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморских краях — в основном в бассейне реки Амур. Численность мировой популяции не превышает 25 тысяч пар, из них в России — не более 15 тысяч.

Напомним, в январе жители Ленобласти заметили птицу вида водяной пастушок, которая занесена в Красную книгу — впервые с 1974 года. Восторг исследователей вызвал и тот факт, что птица оказалась зимующей — по их словам, ее и летом «днем с огнем не сыскать». Орнитологам удалось сделать фотографии редкой пташки. В ноябре прошлого года петербуржцы спасли дикую сову — ее нашли в одном из дворе на улице Маяковского. Ранее пернатых также спасали, но уже с газона возле одного из жилых домов городе — оказалось, что они также занесены в Красную книгу и нуждаются в охране зоозащитников.