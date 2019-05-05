В Петербурге на сутки перекроют два съезда с КАД

В Петербурге 6 мая с 00:00 до 23:00 полностью перекроют съезды с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово и поселка Парголово, сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

На развязке будут менять дорожное покрытие — это один из этапов реконструкции северного участка КАД. На съездах установят временные дорожные знаки и ограждающие элементы, а информацию о перекрытии выведут на табло.