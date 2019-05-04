Во Флориде пассажирский «Боинг» упал в реку при посадке
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Miami Air International упал в реку Сент-Джонс во время приземления на военной базе в городе Джексонвилль, штат Флорида. Лайнер возвращался с военно-морской базы Гуантанамо, которую США арендуют у Кубы. на борту находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом сообщает Reuters.
Пострадал 21 человек « их доставили в местные больницы. Офис шерифа опубликовал фотографии произошедшего.
#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.
Причины аварии выясняются. По данным метеорологов, во время посадки «Боинга» вечером 3 мая над Джексонвиллем наблюдалась гроза с молниями. По словам одной из пассажиров самолета, адвоката Шерил Борманн, посадка была тяжелой: «Мы просто рухнули, самолет буквально стукнулся об землю, а затем отскочил. Было ясно, что пилот не имел полного контроля над самолетом».
На борту, по словам Борманн, было много военных, которые грамотно сработали во время аварии и помогли эвакуировать пассажиров.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737. Он выполнял рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби — столицу Кении. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
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