В Петербурге на майские праздники изменят схему движения транспорта

В Петербурге со 2 по 5 мая изменят схему движения транспорта на некоторых улицах из-за эстафеты, легкоатлетического пробега, велогонки и фестиваля ледоколов.

По данным пресс-службы КРТИ Петербурга, 2 мая в городе пройдут легкоатлетическая эстафета «Открытие летнего спортивного сезона», Звездная эстафета в честь Дня Победы и велогонка. Поэтому по Миллионной улице и Дворцовой площади до Мраморного переулка, Аптекарскому переулку от Миллионной улицы до Круглого переулка, Круглому переулку, Мошкову переулку от Миллионной улицы до набережной реки Мойки и по нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади с 9:50 до 17:00 перекроют движение.

До 9:00 2 мая запрещено парковаться на участке Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мраморного переулка, участке Аптекарского переулка от Миллионной до Круглого переулка, в самом Круглом переулке и по нечетной стороне набережной Мойки от Круглого переулка до Дворцовой площади.

4 мая, в субботу, пройдет легкоатлетический пробег «Царскосельский марафон», поэтому движение перекроют на нескольких улицах:

с 7:00 до 12:00 – по Кузьминскому шоссе;

с 7:00 до 12:15 – по Садовой улице от Оранжерейной улицы до Парковой улицы;

с 7:00 до 12:20 – по дороге на Александровку;

с 7:00 до 13:15 – по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару, Парковой, Дворцовой и Садовой улицам.

С 00:00 3 мая до 23:59 5 мая будет введено одностороннее движение по набережной Лейтенанта Шмидта на участке от 14-15-й линий В.О. до 18-19-й линий В.О. Там пройдет «Фестиваль ледоколов».

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