Приезд Тони Роббинса в Петербург отменили из-за «резких отзывов»

Октябрьское выступление тренера по личностному росту Тони Роббинса в Санкт-Петербурге отменили. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на ректора организовывавшей мероприятие бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов.

По его словам, решение приняли из-за резких отзывов о предыдущем выступлении Тони. На мероприятие успели продать 10 тысяч билетов.

«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию. «Синергия» не может игнорировать общественное мнение, потому что относится ко всем уважительно», – пишет Аветов. По его словам, сейчас есть основания полагать, что Тони Роббинс «больше никогда не придет в Россию» — сообщает Forbes.

По данным РБК, выступление Тони перенесли в Казахстан — он проведет тренинг 2 октября в Алма-Ате (Нур-Султане).

Напомним, что 4 октября Роббинс должен был выступить перед 50 000-ой аудиторией в Петербурге. Темой форума являлось предпринимательство, лайфстайл, саморазвитие, мотивация и поиск свежих решений для бизнеса. Организаторы обещали, что в этом году предприятие станет самым масштабным за всю историю — участниками форума станут 50 000 человек из корпоративной и предпринимательской сферы 30 стран.