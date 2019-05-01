В Петербурге перед первомайским шествием задержали феминисток и участника «Бессрочного протеста»

В Петербурге перед первомайским шествием задержали несколько активистов. Среди них — участник бессрочного протеста и несколько феминисток — Света Нартахова, Дара Щукина, Анна Цымбал, Анита Парри, Полина Круглова, Юлия Карпухина. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Помощь задержанным СПб».

Шестерых феминисток задержали около пространства «Ребра Евы», когда они собирались на шествие. А участника «Бессрочного протеста» Романа Самойлова — около 7:30 утра в общежитии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что активисты «Бессрочного протеста» опубликовали в своем телеграм-каналефотографии новых табличек, украшающих улицы. «Бульвар коррупции», «Офшорный переулок», «Взятнический бульвар» «Площадь народных унижений» и «Тупик патриотизма». Все они стилизованны под керамические вывески с названиями улиц.