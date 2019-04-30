На сайте интернет-сервиса по размещению объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты в честь героев Афганистана. Произведение размером 96 квадратных метров выполнено из смальты и предполагалось выступить украшением вестибюлей строящихся станции метро Петербурга — «Проспекта Славы». Авторы решили продать его от отчаяния — «Метрострой» не смог выплатить гонорар художникам-оформителям.

Компания «Метрострой» не смогла перевести деньги художникам-оформителям, создавшим панно «Афганистан» для вестибюля строящейся станции «Проспект Славы» — платеж не был акцептован. «Ситуация, действительно, патовая. Согласно закону, все платежи, целевое назначение которых заключается в оказании услуг или работ в рамках выполнения данного конкретного госконтракта, должны проходить через обособленный счет. Это обязательно как для генподрядчика, так и для субподрядчиков. Дирекция может провести платеж на обычный счет организации только в случае, если она является прямым поставщиком. Доказательством прямой поставки является лицензированность или сертифицированность продукта. Но в случае с таким уникальным произведением, как мозаичное панно, которое к тому же несет в себе явную художественную и авторскую ценность, это невозможно», — объяснил ситуацию представитель «Метростроя».

Автор проекта мозаичного полотна Егор Быстров рассказал, что в апреле 2019 года одна из структур «Метростроя» заключила с его компанией «Тесер» договор поставки. Помимо полотна «Афганистан», на строящихся станционных комплексах Петербургского метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» должны были появиться тематические украшения. Общая стоимость контракта — 257 миллионов рублей.

Ранее художники пошли навстречу Смольному, и цена нового договора снизилась на 10% от уже утвержденной. При переговорах с «Метростроем» и Дирекцией транспортного строительства предполагалось, что действовать все будут по схеме — художники, за счет полученного аванса, выполняют весь объем работы, поставляют художественные панно и получают полный расчет за весь комплекс проделанных работ. Первый аванс должен был поступить 20 апреля, однако этого не произошло. При этом у компании Быстрова уже есть неоплаченные счета за другие проекты — оформление станций «Беговая» и «Новокрестовская».

«Генеральный подрядчик должен начать платить. Это даже не авансирование, это те деньги, которыми необходимо закрыть уже выполненные, но еще не сданные работы. Весь предыдущий год по просьбе городских властей и «Метростроя» мы работали за свой счет, в том числе с привлечением заемных средств. Делали мы это для того, чтобы когда работа над Фрунзенским радиусом будет возобновлена, можно было быстро стартовать. На данный момент нам предлагают получить маленький аванс в размере 10 млн рублей, которые будут на спецсчете, что означает, что мы не сможем получить их до окончания проекта. Но мы так не справимся со своими обязательствами — у нас больше нет своих средств, привлечь кредиты тоже уже невозможно», — рассказал Егор Быстров.