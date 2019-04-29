Фото дня: сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает кенгуренка, от которого отказалась мама

Сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Сергеевна стала второй мамой для одного из своих подопечных — она выхаживает кенгуренка, от которого отказалась мама, выполняет обязанности биологических родителей малыша и носит его в специальной сумке на груди (все, как в природе!)

За последнее время сотрудница Ленинградского зоопарка стала «родительницей» дважды — в семье кенгуру Беннетта самка по кличке Флора оставила своего детеныша, хотя он уже достаточно долго просидел в сумке. Елена Сергеевна забрала новорожденного себе, и вот он уже месяц постоянно находится в импровизированной сумке на ее груди, подрастает и, по словам сотрудников зоопарка, отлично себя чувствует.

Вторым «приемным ребенком» стал детеныш нильского крылана — самка родила двойню, но приняла только одного. «Теперь за пазухой сидят два малыша, каждый любимый, обласканный, согретый теплом и накормленный. Вот такая «работа» у нашей мамы», — рассказывают в зоопарке.

В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе. Это не всегда последствия естественного отбора — «отказниками» становятся иногда полностью здоровые детеныши.

Напомним, другой герой Петербурга, тюлень Крошик месяцем ранее перебрался на улицу и теперь живет на сугробе (он явно очень доволен!). Тогда у него началась линька, которая подошла к своему завершению только в середине апреля. Как говорят в Фонде друзей балтийской нерпы, он должен был похудеть, но этого не произошло: зверек просто ленится нырять за рыбой в бассейн, поэтому требует у своих опекунов еду в миске. И, если они отказывают ему, Крошик начинает разрушать все вокруг себя и выламывать дверь из вольера (крошиковская Санта-Барбара!)