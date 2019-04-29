В Петербурге снесли здание хлебозавода «Красный Пекарь» — именно там был разработан рецепт «блокадного хлеба»

На 11-Красноармейской улице, 11 завершился снос корпуса бывшего хлебозавода №3 «Красный Пекарь». Предприятие начало свою работу еще до революции, в 1913 году, а в дни Блокады Ленинграда именно там был разработан рецепт «блокадного хлеба»: пищевая целлюлоза — 10%, хлопковые жмыхи и обойная пыль — 14%, кукурузная и ржаная мука — немного более 60%, остальное — добавки.

О том, что на месте хлебозавода №3 «Красный Пекарь» планируется появление жилых кварталов, заговорили еще в 2017 году — территория объекта составляла 0,7 гектара, которые выходят на две улицы — на 11-ю и на 10-ю Красноармейские. Ранее, в 2009 году, кондитерские бренды, в том числе сам «Пекарь», а также оборудование и аренду производственных площадей приобрело ОАО «Кондитерская фабрика имени Н. К. Крупской» — тогда же остановилось производство хлеба. Вчера, 28 апреля, петербуржцы поделились фотографиями с «места событий» — здание хлебозавода было окончательно снесено.

В 1913 году начала работу первая в России образцовая механическая пекарня акционерного общества «Пекарь». Общество учреждено швейцарским гражданином И. И. Вольфлисбергом и почетным гражданином О. Л. Зефтингеном на основании устава, одобренного императором. В 1918 году пекарня была национализирована и переименована в хлебозавод № 3 «Красный Пекарь». Предприятие переходит в подчинение Ленинградского Союза потребительского общества. Был расширен ассортимент, начался выпуск кондитерских изделий. К 1930 году на заводе появились тестомесильные машины, канальные печи, первая в Ленинграде люлечная механизированная печь.