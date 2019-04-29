В ночь с 1 на 2 мая петербургский метрополитен будет работать без перерыва

В праздничную ночь с 1 на 2 мая петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Исключение составят вестибюли станций, имеющих два выхода. Оплатить проезд можно будет проездными билетами и жетонами, а в кассе, по традиции ночного режима работы, можно будет приобрести только жетоны.

В праздники петербургская подземка будет работать всю ночь, не уходя на стандартный перерыв. Для пассажиров будут открыты все станции метрополитена, кроме тех, что имеют два выхода. Так, закроется первый вестибюль станции «Проспект Ветеранов», второй вестибюля станции «Ленинский проспект», второй вестибюль станции «Площадь Ленина», первый вестибюль станции «Московская», первый вестибюль станции «Девяткино», второй вестибюль станции «Невский проспект» и вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

ГУП «Петербургский метрополитен» предупреждает также об изменениях возможности оплаты проезда. В период с 02:00 до 04:30 2 мая 2019 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут. В кассах станций метрополитена пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам.

Напомним, ранее стало известно, что станции метро в Петербурге антивандальной пленкой (за 65 миллионов рублей!). «Петербургский метрополитен» уже объявил старт конкурса на оказание услуг — общая площадь антивандального покрытия составит порядка 11,9 тысяч квадратных метров. А еще на станции «Беговая» после ремонта валится плитка — ее открыли к началу проведения в городе Чемпионата Мира по футболу-2018. «Петербургский метрополитен» уже подал в суд иск к дирекции транспортного строительства с требованием устранить замечания на новых станциях зеленой ветки — «Беговой» и «Новокрестовской».