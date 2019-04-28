В Петербурге появился пасхальный стрит-арт — бетонные кулич и яйца

Стрит-арт поздравляет всех петербуржцев с православной Пасхой — на Заречной улице появились арт-объекты в виде кулича, пасхи и яиц из бетона. Автором новой поздравительной работы стал уличный художник Loketski.

Уличный художник Loketski поделился новой работой на своей странице в Instagram — с помощью краски он превратил бетонные ограждающие тумбы, по форме напоминающие кулич и яйца, в пасхальные атрибуты. Примечательно, что новый стрит-арт располагается неподалеку от храма святых мучеников младенцев Вифлеемских. «Happy Easter. Всех православных с Пасхой!», — подписал свою работу стрит-арт артист.

Ранее Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, три дня назад, у мусорных контейнеров на Парнасе, на улице Николая Рубцова, 11, появились солонка, перечница и банка с корицей. С помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. «Мы покупаем продуктов больше, чем можем съесть. Съедаем больше, чем нужно нашему организму. Едим, как в последний раз. Как будто завтра на всех не хватит. Хватит», — подписал работу артист.