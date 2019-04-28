В акватории Финского залива перевернулся прогулочный катер — на борту было девять человек, один пропал без вести

В акватории Финского залива, в районе Канонерского острова, вечером 27 апреля перевернулся прогулочный катер — сообщение о том, что судно потеряло ход и тонет с девятью пассажирами на борту, поступило на пульт дежурного в 21:30. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, восьмерых удалось спасти, один пассажир пропал без вести. UPD: В 11:00 28 апреля стало известно, что в больнице умерла пассажирка катера, которую спасли из воды после того, как судно потерпело крушение. «Женщина скончалась в больнице», — передает ТАСС слова представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Пять человек, которых удалось спасти, остаются в больнице, двое были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Уже через 20 минут после поступившего сообщения о бедствии прогулочного катера в акватории Финского залива, в 21:50 прибывшими на место оперативниками были спасены восемь человек — спасенные пассажиры доставляются в яхтклуб «Балтиец» на Петергофском шоссе, 71 для осмотра врачами. Один находившийся на катере пропал без вести. Поисково-спасательная операция продолжается — дополнительно привлечены катера УВД на морском и речном транспорте и ОМОН Росгвардии.

В спасательной операции участвуют 47 специалистов и 18 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 16 человек и 5 единиц техники от МЧС. О возможных причинах крушения официальные источники пока не сообщают. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах приводит предположительную причину аварии на воде — катер мог перевернуться из-за сильного ветра, который поднялся в субботу вечером.

На место выехала следственная группа для установления причин случившегося. По факту крушения катера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти». Для организации взаимодействия с МЧС России по Санкт-Петербургу и транспортной полицией на месте происшествия работает заместитель руководителя следственного управления. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности.