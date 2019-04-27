В Петропавловском соборе завершилась реставрация кафедры для проповедей — ей почти 300 лет!

В Петропавловском соборе в Петербурге завершилась реставрация кафедры для проповедей, которая стояла у истоков основания города (ей почти 300 лет!) Последние работы по восстановлению исторической реликвии, появление которой в православном храме обусловлено западным влиянием, проводились в 1992 году — тогда провели лишь косметические работы. Причиной реставрации, начавшейся год назад, стали более серьезные проблемы — деформация конструктивных элементов и трещины.

Для того, чтобы восстановить первоначальный вид кафедры для проповеди, которая была выполнена в 1732 году мастером Николасом Краскопом в барочных формах, реставраторам потребовалось провести поэлементную разборку кафедры. Демонтированные фрагменты лестницы, балдахин, скульптуры прошли все технологические этапы реставрационного процесса в условиях мастерской — от зачистки и устранения дефектов до покрытия слоем левкаса и позолоты.

За год восстановительных работ специалисты избавили историческую кафедру от деформации конструктивных элементов кафедры и трещин, а также восстановили позолоту на декоративных деревянных элементах и скульптурах и карсочный слой на живописных вставках. Потемневшую живопись девяти картин, украшающих кафедру, расчистили, затем, после укрепления деревянных и кованых металлических несущих конструкций, все декоративные фрагменты и скульптуры были возвращены на cвое место.

Деревянная позолоченная кафедра выполнена в 1732 году мастером Николасом Краскопом в барочных формах. Наличие подобного возвышения для чтения проповедей в православном храме обусловлено западным влиянием. На кафедру ведет винтовая деревянная лестница, украшенная картинами, тематика которых иллюстрирует библейское изречение «В начале было Слово». Сень над кафедрой украшают скульптурные изображения покровителей собора апостолов Петра и Павла, которые заложили основы христианской Церкви, и четырех евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна — авторов канонических жизнеописаний Иисуса Христа. Венчает композицию распростерший крылья Голубь — Дух Святой. От слова к духу — такова основная идея убранства кафедры.