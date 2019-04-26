Гид: самые интересные бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга от проекта «Открытый город»

В Петербурге стартовал четвертый сезон образовательного проекта «Открытый город», в рамках которого экскурсию по самым красивым дворцам и особнякам города можно посетить бесплатно. «Собака.ru» выбрала самые интересные из них. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.

Пешеходная экскурсия «Дом С.С. Абамелек-Лазарева», Миллионная улица, д. 22 4 мая, 10:30 Дом С. С. Абамелек-Лазарева – один из старейших в Петербурге особняков, дошедших до наших дней. Он построен в 1734-1737 годы для камергера Федора Андреевича Апраксина и сменил 20 владельцев. В нем сохранились богато оформленные интерьеры Парадного вестибюля, Большой столовой и Театрального зала. Они были украшены лепниной, мраморными колоннами, расписными потолками, старинной художественной бронзой, брюссельскими гобеленами XVIII века, фламандскими шпалерами, бронзовыми торшерами по рисункам К. Росси, портретами представителей рода кисти лучших русских и европейских художников – часть этого можно увидеть и сейчас.

Автобусная экскурсия «Орловым я обязана тем, что я есть…» Екатерина II» 4 мая, 14:00 12 мая, 14:00 17 мая, 14:00 7 июля 1770 года произошло знаменитое Чесменское сражение, поставившее победную точку для Российской империи в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В честь этого события были возведены Чесменский путевой дворец Екатерины, Чесменский храм Иоанна Предтечи, Чесменские обелиски, Чесменская галерея в Гатчинском дворце. Триумфатор сражения Григорий Орлов, соратник Екатерины II, в честь этой победы получил от императрицы Гатчинскую мызу и деревни. На экскурсии можно будет увидеть эти объекты.

Пешеходная экскурсия «Дом Елисеевых с флигелями», Биржевая линия, д. 12-14 5 мая, 16:00 12 мая, 16:00 26 мая, 16:00 На Васильевском острове, недалеко от здания Таможни, известный на всю страну купец Григорий Елисеев выкупил участок земли, где для него было построено несколько домов. В одном из них он жил сам, здесь же располагался магазин и конторские помещения. Дом сохранился: здесь можно увидеть причудливо изгибающуюся лестницу, отреставрированные кабинет Елисеева, столовую и танцевальный зал – все комнаты выполнены в разных стилях и богато декорированы. В доме были и тайники, их тоже покажут на экскурсии – а еще расскажут об истории семьи и любовной трагедии, развернувшейся в этих стенах.

Пешеходная экскурсия «Дом акционерного общества "Строитель"» 6 мая, 12:00 Монументальное строение с колоннадой, эркерами и необычными окнами – одна из главных достопримечательностей проспекта Добролюбова. Внутри, в парадной, скрываются богатые интерьеры, которые нечасто встретишь в доходном доме. Вестибюль отделан мрамором, украшен колоннами и камином с гермами по бокам, есть здесь и витражи.

Автобусная экскурсия «Природное и культурное наследие дворцово-паркового ансамбля "Сергиевка"» 7 мая, 14:00, регистрация откроется 27 апреля 14 и 17 мая, 14:00, регистрация откроется 4 мая Дворцово-парковый ансамбль в Сергиевке стал подарком Николая I дочери Марии к ее свадьбе с Максимилианом Лейхтенбергским. Во время Великой Отечественной войны усадьба пострадала, но сохранились дворец и парк. Во время экскурсии можно узнать о деятельности супруга Великой княжны Марии – герцога, который много сделал для развития культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения и технического прогресса России. А также увидеть сохранившиеся скульптуры во дворце и знаменитую каменную голову в парке – считается, что именно этот гигантский валун с высеченной головой воина вдохновил А. С. Пушкина во время его работы над поэмой «Руслан и Людмила».

Пешеходная экскурсия в особняк Брусницыных 8 мая, 12:00 18 мая, 12:00, 14:00 Принадлежавший купеческой семье памятник архитектуры в стиле эклектика затерян в промышленной зоне Васильевского острова на углу Косой и Кожевенной линий. Парадная столовая здесь оформлена в стиле позднего ренессанса: в ней сохранился буфет, а стены украшают резные деревянные панели ручной работы. Танцевальный или Белый зал выполнен в стиле Людовика XV, стены, двери и потолки обильно украшены лепниной с растительными орнаментами и мифическими мотивами. Гостиных в особняке было несколько, но сохранилась только одна – она выполнена в стиле рококо и оформлена в теплых коричневых тонах. Здесь снимали несколько исторических фильмов – например, картину о Бродском Ренаты Литвиновой.

Автобусная экскурсия «Адмиралтейские ижорские заводы». 10 мая, 11:00, запись открывается 2 мая Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра Великого. Именно благодаря нему создавался и развивался российский флот, строился Петербург, обороняли Ленинград и конструировали первый водо-водяной атомный реактор. В местном музее собраны дневники и воспоминания рабочих и руководителей, рисунки и плакаты времен Второй мировой войны.

Автобусная экскурсия в особняк В.П. Кочубея 12 мая, 12:00, запись откроется 4 мая В 1911 году главный церемониймейстер Императорского Двора Василий Петрович Кочубей приобрел в Царском Селе участок земли со старым деревянным домом. А уже в 1913 году на месте обветшалых построек был возведен каменный особняк по проекту архитекторов А. Таманова и Н. Лансере. Здесь сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства.

Пешеходная экскурсия в особняк В.С. Кочубея, Фурштатская ул., д. 24 12 мая, 12:00 Особняк в стиле модерн был перестроен в 1910-х годах придворным архитектором Р. Ф. Мельцером для Главноуправляющего императорскими уделами князя Виктора Сергеевича Кочубея. Этот дом считался образцом комфорта и практичности.

Пешеходная экскурсия в Таврический дворец, Шпалерная улица, д. 47 13 мая, 15:00, запись на экскурсию открывается 25 апреля 16 мая, 15:00, запись открывается 1 мая Архитектор Старов зрительно увеличил пространство резиденции князя Григория Потемкина-Таврического, построил его таким образом, что большая часть помещений располагается с торцевой части. Интерьеры и пространства залов должны были подчеркнуть величие их владельца. На экскурсии можно будет узнать о судьбе Григория Потемкина-Таврического, его взаимоотношениях с покровительницей императрицей Екатериной II, как использовался дворец после смерти хозяина, а также о том, как рухнувший здесь в 1907 году потолок погубил репутацию целой мебельной фабрики.

Пешеходная экскурсия в особняк П.А. Зубова. Исаакиевская пл., д.5 14 мая, 13:00 21 мая, 13:00 Особняк П.А. Зубова на Исаакиевской площади был построен архитектором Г. Э. Боссе. Здесь сохранилась лестница, украшенная скульптурами, парадные залы с богатой отделкой. Владелец особняка граф Валентин Платонович Зубов основал здесь Институт истории и искусств. В этом доме выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский, в его аудиториях вели занятия Гумилев, Лозинский, Тынянов.

Пешеходная экскурсия «Иллюзия совпадений» 15 мая, 16:30 Особняк на Моховой улице, дом 3 долгое время был недоступен для посещения. Внутри здесь скрыты уникальные интерьеры в стиле барокко, а также сохранившийся камин в мавританском стиле. В 1857 году постояльцем одной из квартир этого дома стал Иван Александрович Гончаров, здесь он написал роман «Обрыв».