Музей блокады оставят в Соляном переулке и расширят на 3,5 тысячи квадратных метров

Смольный договорился с Министерством обороны о том, чтобы оставить Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Пространство расширят — ему передадут 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы из резервного фонда президента РФ выкупили уже 300 кв. м помещений, и в конце мая их нам полностью передадут. Мы там сделаем ремонт, чтобы сделать хранилище, расположить персонал музея. Но на этом не закончится история: мы договорились с министром обороны Сергеем Шойгу, что они отдают нам еще 3,5 тыс. кв. м, то есть мы расширяем экспозицию дальше. Такие договоренности есть, нам остается только подписать соглашение, а им часть своих структур перевести», – рассказал Беглов.

По данным ТАСС, музей планирует открывать филиалы не только в Ленинградской области, но и по всей России. Петербургский же музей станет их центром.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что проект строительства нового Музея блокады Ленинграда заморозили по поручение врио губернатора Александра Беглова. С соответствующим заявлением выступила новый вице-губернатор города Любовь Совершаева.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Ковалев попросил Совершаеву посодействовать в реализации проекта на Смольной набережной. Она ответила, что музей превратился в тему политический дискуссий.

«Я не знаю, чьи там коммерческие интересы, но я точно знаю, что политические партии эту тему взяли как шест и начали ее разыгрывать. Это плохая история, мы пытаемся перетянуть блокадников то на одну сторону, то на другую», — подчеркнула она.

Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.