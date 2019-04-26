Арт-парк на месте судебного квартала соединят с Петропавловкой подземным переходом

На территории арт-парка на месте Судебного квартала построят пешеходный переход, по которому горожане смогут дойти до Петропавловской крепости, заявил Врио губернатора Санкт-Петербурга в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

«Владимир Владимирович обратил внимание на то, что необходимо сделать подземный пешеходный переход от Арт-парка через площадь Академика Лихачёва с выходом на Мытнинскую набережную. Таким образом появится пространство для пеших прогулок от Арт-парка до Петропавловской крепости и дальше», — рассказал он.

Напомним, что Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. «Собака.ru» показала, как это будет. Эксперты сравнивают проект с Московским «Зарядьем».