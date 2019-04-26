Очевидец: полиция забрала промоутеров Hangetsu Tea на Невском проспекте (дополнено)

Пользователь «Пикабу» опубликовал 26 апреля на сайте видео, на котором задерживают на Невском проспекте молодых людей. Очевидец утверждает, что сотрудники в форме зашли в магазин Hangetsu Tea, а затем вывели оттуда несколько подростков. На пост обратила внимание «Фонтанка».

«Увидел, подъезжает автозак, два парня моментально дали деру вниз по Невскому. Пять-шесть полицейских направились внутрь Hangetsu. Через десять минут выводят парней, что на видео, подъезжают две скорые для одного парня, у которого шла кровь из носа. Его же посадили в скорую, остальных, обыскав, — в автозак», – рассказал он.

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Комментарий пока не получен.

UPD: Работница Hangetsu Tea опровергла информацию о том, что полиция задержала промоутеров чайной. По ее словам, между группой задержанных и несколькими работниками чайной возник личный конфликт, не связанный с их работой. В итоге среди задержанных были только люди, не имеющие отношения к чайной. Полицию вызвало начальство Hangetsu Tea.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что петербуржцы запустили флешмоб #мынебудемчай против навязчивых промоутеров на Невском и Лиговском