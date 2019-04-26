Петербуржцев проведут по маршруту 8-летней девочки Лиды, прошедшей 1942 году 8 километров в поисках своей мамы

СПб ГБУ «Музей «Невская застава» проведет петербуржцев по маршруту, который в 1942 году преодолела восьмилетняя девочка Лида Гусева, искавшая свою маму. Она прошла по Невскому району почти 8 километров. Путь основан на воспоминаниях Лидии Петровны — она поделилась ими с музейными сотрудниками.

Ее мама попала в госпиталь при НИПНИ им. В.М. Бехтерева. Чтобы не оставаться в одиночестве девочка отправилась навестить её. Лидия Петровна хорошо помнит свой путь от улицы Шелгунова до госпиталя и описывает свои остановки, которые она делала для отдыха и детских игр. Героями её «путешествия» стали чугунные скульптуры львов, установленные на проспекте Обуховской Обороны у завода «Пролетарский», с которыми она разговаривала, как с живыми, «каталась» на них верхом и даже считала им зубы.

Именно из-за этой игры маршрут назвали «1942. Сколько зубов у львов?». Его участники узнают историю блокадной Невской заставы, познакомятся с местными достопримечательностями и, конечно, сосчитают зубы главным сторожевым львам района. Каждый будет в праве сам решить, стоит ли ему осиливать весь путь.

Мероприятие будет проходить 7,8 и 9 мая с 12:00 до 15:00. Старт — Ново-Александровская, дом 23 (на мемориальной площадке музея «Невская застава»). Чтобы пройти по маршруту, нужно зарегистрироваться:

7 мая — здесь

8 мая — здесь

9 мая — здесь.