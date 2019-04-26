С 27 апреля по Петербургу начнут ходить ночные автобусы

С 27 и 28 апреля по Петербургу начнут ходить ночные автобусы. Всего назначено 10 маршрутов: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Об этом сообщает «Пассажиравтотранс».

Транспорт будет работать с 00:00 до 06:00 с интервалами в 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронными проездными. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье автобусы курсируют по маршрутам 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метро.

В праздники (в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, «Ночь музеев», День города, «Алые паруса») автобусы будут подвозить горожан к открытым станциям метрополитена.