В «Пятерочках», госбанке и торговых центрах установят постаматы

«Яндекс.Маркет» запускает сеть автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов — постаматов BoxBot. Об этом сообщают «Ведомости».

Для начала компания установит 40 постаматов в магазинах «Пятерочка», торговых центрах и госбанке в Москве. До конца года их будет более 600, к концу 2024 года - около четырех тыс.

В ближайшие два года постаматы появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России. Планируется, что с BoxBot будут работать и другие логистические компании и онлайн-магазины.