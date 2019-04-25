В Петербурге при разборе недостроенной гостиницы «Северная корона» погиб рабочий

Днем 25 апреля во время разбора недостроенной гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки экскаватор упал на бок и придавил одного рабочего — он погиб. Об этом сообщает Следственный комитет.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшедшего.

Напомним, что до появления «Зенит-Арены» именно «Северная корона» считалась самым известным и дорогим долгостроем в городе. Начали ее возводить еще в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР. Автором проекта стал знаменитый петербургский архитектор Марк Рейнберг, который, впрочем, вспоминать о нем не любит. Гостиница планировалась роскошной – с 247 номерами, бассейном, конференц-залом, фитнес-клубом, дясятком баров и ресторанов. «Собака.ru» рассказывает его историю и показывает, как оно выглядело раньше и сейчас.