В Петербурге покажут документальный фильм «Я выше всех. История братьев Кутовых» про блогера, потерявшего ногу

В Петербурге 28 апреля в кинотеатре «ЛенДок» покажут первую часть серии короткометражек про Сергея Кутового, потерявшего ногу. На глазах съемочной группы за три года он превратился из обычного парня в блогера с 800 тыс. подписчиков. Врачи прогнозировали ему очень маленькие шансы на жизнь, но спустя несколько лет после трагедии он живет в центре Петербурга со своей девушкой и, кажется, вдохновляет каждого, кто узнает его историю. Фильм решил снять Артем Гряник, молодой режиссер из Москвы. «Я выше всех. История братьев Кутовых» — его первая работа.

«Собака.ru» узнала у Артема, почему именно братья Кутовые стали героями фильма, как связан с этой историей Павел Воля, и почему в итоге это будет не одна короткометражка, а целая серия.

С чего все началось? Как возникла идея? Весной 2016 года кто-то из друзей прислал мне ссылку на новость о том, что Павел Воля снова запел и объявляет конкурс на лучший клип на его песню. Я всю ночь слушал альбом, меня зацепила песня «Двое» и слова «когда нас двое — это лучше, чем один, когда нас двое, значит, я непобедим». Сразу вспомнились кадры из репортажа, увиденного ня днях по ТВ про Сергея и Ивана Кутовых и пришло осознание, что эти слова могут быть не только о мужчине и женщине, но и о двух братьях. На рассвете позвонил Серёже, которого лично не знал, сумбурно объяснил, кто я и что хочу. И спустя сутки мы с Максом (оператор фильма) уже летели на самолёте «Москва-Архангельск».

Вы планировали съемки клипа? Тогда еще не было задачи сделать фильм? Да. В июле 2016 года клип «Двое» занял первое место среди сотен других, и мы поняли, что хотим чего-то большего. Съёмки проекта начались в начале осени 2016. Какой была идея? Какая перед вами стояла цель? Изначально я видел эту историю, как полнометражный документальный фильм. Меня зацепило, в первую очередь, то, что человек благодарен судьбе за то, что с ним произошло. В маленьком северном городе у братьев были понятные цели на жизнь — закончить школу, пойти учиться в техникум, а дальше — работа, жена, дети, простая человеческая жизнь. Но трагедия Серёжи стала началом новой жизни, в которой они увидели других себя. Второй момент, о котором я стал всё больше задумываться уже в процессе работы — это то, что инвалиды в России — это люди, которые всегда где-то в уголке, громко не говорят, напоказ себя не выставляют, а Серёжа — рок-звезда в мире блогеров, он уверенный в себе, легко находит общий язык с людьми. И чем популярнее он становился, тем больше многие окружающие стали испытывать к нему не сочувствие, а зависть. И это ведь совсем немыслимо — завидовать парню без ноги, а он смог!

Когда мы начали съемки, его путь популярности только начинался: было около сорока тысяч подписчиков. Почти три года мы наблюдали за жизнью семьи Кутовых. И я понял, что не хочу, чтобы это был полнометражный документальный фильм. Я решил, что мы будем выпускать фильм главами, на наших глазах будет происходить жизнь уникального человека, будут меняться его взгляды, его жизненные позиции, его отношение к миру, к людям.



Как прошла ваша первая встреча? Мы познакомились с отцом парней Николаем Ивановичем — настоящим мужиком из девяностых, который встретил нас как родных. Познакомились с Сережей, парнем, который буквально полтора года назад весил больше 140 и даже не представлял, что под слоем жира скрывается приятный и обаятельный пацан. Да и на момент нашего приезда ещё не до конца понял это. Познакомились с городом на Северной Двине, таким красивым и томным, но таким одиноким и бесперспективным. Что было самым сложным в процессе съемок? Трудности были только с пониманием формата. Документалистика в том виде, в котором она сейчас есть, не интересна публике. Всем лень смотреть часовой или полуторачасовой документальный фильм даже об очень интересном человеке. Исходя из этого, я понял, что выпускать фильм по главам раз в 2 года — самый оптимальный вариант. До 20 минут смотреть легче, чем час, а если он сделан и смонтирован динамично и интересно, то тем более.



С Сережей и Ваней проблем не было никаких. Они всегда были и есть за любую движуху. На первых порах мы привыкали друг к другу, но в процессе съемок стали друзьями. Трудности были лишь финансовые, так как все поездки мы осуществляли с оператором Максом полностью за свой счёт. Затем мы поняли, что это мелочи, так как мы вкладываем деньги в свой уникальный проект. На сегодняшний день мы также делаем съемки полностью за свой счёт.